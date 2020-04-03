Личный самолет Месси совершил экстренную посадку

Самолет, принадлежащий нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, совершил экстренную посадку в аэропорту Брюсселя. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, личный самолет футболиста направлялся в испанский Тенерифе, однако вернулся в столицу Бельгии из-за технических неполадок. Неизвестно, находился ли Месси на борту.

30 марта аргентинец сообщил, что футболисты «Барселоны» отказались от большей части зарплаты, чтобы помочь клубу справиться с финансовыми трудностями, вызванными распространением коронавируса и последующим приостановлением всех футбольных турниров. Игроки первой команды согласились на 70-процентное понижение оклада.

В январе в результате крушения личного самолета погиб баскетболист Коби Брайант. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на юниорский баскетбольный матч. Все находившиеся на борту пассажиры погибли.

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