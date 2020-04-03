Депутат Госдумы доставит тысячи медицинских масок в омские больницы

В больницы Омска доставят шесть тысяч медицинских масок и более тысячи антисептиков для врачей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Андрей Голушко.
«Сегодня вылетаю в Омск вот с этим», — написал он. Помимо медицинских средств больницы получат кофеварки и чайники.
По словам Голушко, поддержку оказывают центральный исполнительный комитет «Единой России» и благотворительный фонд «Мечте навстречу». «Как сказал президент [Владимир Путин] — они (врачи — прим. «Ленты.ру») сейчас на переднем крае борьбы», — написал парламентарий, добавив, что одновременно обратился к своим однопартийцам с просьбой оказать помощь и поддержку медикам.
За последние сутки в России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом. Они были выявлены в 32 регионах страны, в том числе в Ингушетии и Еврейской автономной области, где раньше инфицированных не было. Таким образом, общее число случаев заражения с начала эпидемии в России достигло 4149 в 78 регионах. При этом 34 человека с коронавирусом скончались, выздоровел 281 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения