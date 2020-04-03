Депутат Госдумы доставит тысячи медицинских масок в омские больницы

В больницы Омска доставят шесть тысяч медицинских масок и более тысячи антисептиков для врачей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Андрей Голушко.

«Сегодня вылетаю в Омск вот с этим», — написал он. Помимо медицинских средств больницы получат кофеварки и чайники.

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По словам Голушко, поддержку оказывают центральный исполнительный комитет «Единой России» и благотворительный фонд «Мечте навстречу». «Как сказал президент [Владимир Путин] — они (врачи — прим. «Ленты.ру») сейчас на переднем крае борьбы», — написал парламентарий, добавив, что одновременно обратился к своим однопартийцам с просьбой оказать помощь и поддержку медикам.

За последние сутки в России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом. Они были выявлены в 32 регионах страны, в том числе в Ингушетии и Еврейской автономной области, где раньше инфицированных не было. Таким образом, общее число случаев заражения с начала эпидемии в России достигло 4149 в 78 регионах. При этом 34 человека с коронавирусом скончались, выздоровел 281 человек.

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