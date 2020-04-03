Члены правления РЖД отказались от премии из-за ситуации с коронавирусом

Члены правления РЖД отказались от выплаты премии по итогам работы за первый квартал 2020 года. Такое решение было принято по итогам заседания руководства компании «в связи с нарастанием негативных макроэкономических изменений и усугублением эпидемиологической ситуации, формирующих риски сокращения объемов перевозок и доходных поступлений». Об этом говорится в опубликованном компанией решении.

Также на заседании было принято решение предложить руководителю административно-организационного аппарата РЖД, начальнику Контрольно-аналитической службы генерального директора — председателя правления компании, руководителю аппарата корпоративного секретаря, начальникам департаментов, структурных подразделений и филиалов РЖД рассмотреть возможность отказа от выплаты премии по итогам работы за первый квартал.

Аналогичное предложение адресовано и директорам, старшим советникам и советникам генерального директора — председателя правления компании.

Руководителям подконтрольных обществ РЖД также рекомендовано рассмотреть возможность отказа от выплаты квартальной премии.

В сообщении РЖД отмечается, что по итогам первого квартала 2020 года зафиксировано снижение объемов погрузки на 3,8 процента в квартальном выражении (в том числе, в марте — на 5,5 процента), общего грузооборота — на 5,2 процента (в том числе, в марте — на 7,7 процента), пассажирооборота — на 2,5 процента (в том числе, в марте — на 18,3 процента).

Ранее стало известно, что отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса. В частности, будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов, временно будут отменены 53 поезда.