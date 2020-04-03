Танцевавшая с Путиным на свадьбе экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в насилии

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, на свадьбе которой присутствовал президент России Владимир Путин, обвинила своего мужа в домашнем насилии. Об этом сообщает Oe24.

Сообщается, что дипломат подала заявление в полицию на своего супруга, бизнесмена Вольфганга Майлингера. Согласно ее показаниям, во время ссоры она первой несколько раз слегка ударила его по груди, а в ответ на это мужчина дал две пощечины. Муж настаивает, что не хотел бить Кнайсль, а только пытался ее успокоить. Он также рассказал, что бывший министр была напряжена из-за кризиса с коронавирусом. Полицейские запретили находиться им в одном доме и отобрали у супруга ружье.

В июне 2019 года экс-глава МИД рассказала, как позвала Путина на свадьбу. Она призналась, что не ожидала, что российский президент примет приглашение. Кроме того, Кнайсль и российский лидер танцевали.

Кнайсль сыграла свадьбу с Майлингером 18 августа 2018 года. Визит Путина на церемонию бракосочетания носил частный характер. Российский президент подарил новобрачным выступление Кубанского казачьего хора.

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