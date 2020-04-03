Назван один из лидеров по качеству городской среды в России

Ярославская область стала одним из лидеров среди российских регионов по качеству городской среды, сообщает издание «Ярославский регион» со ссылкой на рейтинг Минстроя.

Область вошла в пятерку лидеров. Среди них также Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Тюменская область.

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«Мы уже сейчас видим, что реализация мероприятий национальных проектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда" является стимулом для развития территорий. Неслучайно в числе тех городов, где индекс стал выше, есть победители конкурса Минстроя, которые в прошлом году реализовали свои проекты», — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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