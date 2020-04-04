Стали известны подробности о скончавшихся москвичах с коронавирусом

В Москве скончались еще три пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по коронавирусу в Telegram.
«Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний — хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония», — говорится в сообщении. Возраст пациентов — от 53 до 80 лет. В общей сложности за последние сутки в столице умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом. Также в оперштабе указали, что почти половина из 434 заболевших в городе — люди младше 45 лет, также вирус подтвержден у 14 детей, передает ТАСС.
Ранее в субботу, 4 апреля, стало известно, что в Москве число инфицированных превысило три тысячи. В столичном регионе введен режим самоизоляции: покидать дома рекомендуется только в случаях крайней необходимости. По указу президента России Владимира Путина, весь апрель в стране объявлен нерабочим.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения