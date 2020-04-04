Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч, следует из данных проекта Университета Джонса Хопкинса.
Всего от коронавируса в США погибли 7406 человек, в общей сложности в стране более 276 тысяч инфицированных, 9772 пациента выздоровели.
1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. Груз состоит в основном из средств индивидуальной защиты. Договоренность об отправке помощи была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник, 30 марта, телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам американского лидера, это был «очень красивый жест» со стороны Путина.
США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. Страна более чем в два раза обогнала Италию и Испанию, находящихся на втором и третьем месте соответственно. Штат Нью-Йорк и одноименный город признаны очагом распространения коронавируса, число инфицированных в мегаполисе составляет около 20 процентов от всех случаев в стране.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения