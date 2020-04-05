Беременная невеста британского премьер-министра заподозрила у себя коронавирус

Беременная невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс заподозрила у себя коронавирус. Об этом она сообщила в своем Twitter.
«Прошлую неделю я провела в постели с основными симптомами коронавируса. Мне не нужно было делать тест, и после семидневного отдыха я чувствую себя крепче и иду на поправку», — написала она.
В марте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о стратегии борьбы с заболеванием, которая заключается в получении «стадного иммунитета» после инфицирования 60 процентов населения. В конце месяца сам Джонсон заразился коронавирусом. Он сдал анализы после того, как у него развился постоянный кашель и поднялась температура. После получения положительного результата теста премьер-министр принял решение самоизолироваться в резиденции на Даунинг-стрит.
Ребенок Джонсона и Саймондс должен появиться на свет примерно в начале лета.
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 42,4 тысячи. Скончались 4,3 тысячи инфицированных, 215 человек выздоровели. Всего в мире по официальным данным насчитывается почти 1,2 миллиона инфицированных, умерли 64,6 тысячи человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения