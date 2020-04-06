Во Франции мужчина заподозрил у себя коронавирус и напал на людей с ножом

Житель французского города Роман-сюр-Изер, заподозривший у себя симптомы коронавируса, напал на людей с ножом. Об этом сообщает портал France Info.
Нападавшим оказался 33-летний беженец из Судана. По словам мужчины, он даже не помнит, когда и что сделал, но в ночь перед преступлением был взволнованным и подавленным. Экспертиза не обнаружила у него ментальных расстройств.
Инцидент произошел еще в субботу, мужчина атаковал людей с ножом в центре города и вскоре был задержан полицией. Утверждается, что во время нападения он молился на арабском языке.
«Согласно показаниям, преступник был взволнован из-за карантинных мер, введенных на время эпидемии коронавирусной инфекции», — сообщает портал. Его также волновало собственное здоровье.
В результате нападения мужчины два человека погибли, еще пятеро получили ранения. Полиция также опросила соседей преступника. К расследованию подключилась антитеррористическая прокуратура: в квартире мужчины обнаружили записи с утверждениями, что «Франция — это страна неверующих».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения