Ведущая НТВ в прямом эфире заявила о 40 тысячах умерших от коронавируса в России

Телеведущая Ирада Зейналова в прямом эфире НТВ заявила, что в России от коронавируса погибли 40 тысяч человек. Выпуск программы доступен на сайте канала.
«В России больше пяти тысяч зараженных, больше 40 тысяч погибших. Они в 79 регионах. Под медицинским наблюдением больше 200 тысяч человек», — сказала журналистка. При этом на экране за ее спиной появились актуальные на 5 апреля цифры по России: 5389 зараженных, 45 умерших.
6 апреля коронавирус был выявлен почти у тысячи жителей России. Всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом, пациенты есть в 80 регионах. За все время зарегистрировано 47 летальных исходов, двое пациентов скончались за последние сутки. 406 человек выздоровели, из них за последние сутки — 51.
Ранее в апреле репортер телеканала «Звезда» испытал на себе изолированный бокс для перевозки зараженных коронавирусом. Журналист описал, что внутри достаточно места, но «немного давит сверху прозрачная ткань».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения