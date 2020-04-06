Россиянка рассказала о коронавирусе у главного врача больницы и раскаялась

39-летняя жительница Иркутской области распространила недостоверную информацию о заражении коронавирусом главного врача местной больницы в мессенджере Viber. На опубликованном областным управлением МВД видео женщина заявила, что услышала слухи «из серии одна бабка сказала» и теперь раскаивается.
«Сожалею, что эти инстинкты самосохранения сработали раньше головы. Совет: не распространять и не верить такой информации», — сказала нарушительница.
В ходе проверки полицейские установили, что главный врач, о котором сообщила россиянка, находится на самоизоляции и строго соблюдает все ограничения. У него нет симптомов заболевания опасным вирусом. В отношении женщины, распространившей недостоверную информацию, составлен протокол об административном правонарушении, ей грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения