Цена нефти упала

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE упала на 9,5 процента, до 31,16 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерса нефти WTI также потеряла 9,5 процента, достигнув отметки в 25,88 доллара за баррель.

3 апреля цена на нефть марки Brent взлетела — до уровня 33,27 долларов за баррель. Тогда баррель нефти американской марки WTI стоил 26,6 доллара. Рост за торговую сессию 3 апреля составил 4,8 процента.

2 апреля также был зафиксирован значительный рост стоимости нефти марки Brent, который на пике превышал 25 процентов. Он произошел на фоне новостей о телефонных переговорах глав крупнейших стран-экспортеров нефти, включая Россию.

3 апреля стало известно, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) готовит экстренную встречу, на которой может быть принято решение о продлении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.

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