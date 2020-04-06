Найден победивший коронавирус старейший человек

104-летняя долгожительница из итальянского города Биелла стала старейшим человеком, победившим коронавирус. Об этом сообщает The Sun.
У Ады Зануссо (Ada Zanusso), проживающей в доме престарелых, начали проявляться симптомы коронавирусной инфекции 17 марта. Она жаловалась на повышенную температуру, тошноту и затрудненное дыхание. «Я предположил, что у нее коронавирус, потому что в доме престарелых увеличилось число зараженных. К сожалению, были и летальные исходы», — рассказал Джампьеро, один из четырех ее сыновей.
Врачи провели тест на пневмонию COVID-19, результат оказался положительным. Однако своевременное лечение подействовало, и Зануссо восстановилась. «Она встала на ноги и уже может ходить до своего инвалидного кресла, — отметил ее лечащий врач. — Она очень светлая и образованная женщина. Ее выздоровление — огромное счастье для нас, а также луч надежды для тех, кто в данный момент борется с вирусом».
«Она уже в порядке, — подчеркнул Джампьеро. — Врачи считают ее старейшим в мире человеком, которому удалось победить коронавирус».
Ранее сообщалось, что в иранском городе Семнан выздоровела долгожительница, заразившаяся коронавирусом SARS-CoV-2. 103-летней женщине удалось выздороветь всего за неделю.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения