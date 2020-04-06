Сбежавшие с родительскими деньгами российские подростки объяснились

Двое московских подростков сбежали из дома, потому что устали сидеть в самоизоляции. Так они объяснили свой поступок после задержания. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Дети рассказали представителями Следственного комитета и социальных служб, что не хотели находиться в самоизоляции, а родители не отпускали их на улицу. С собой у 12-летнего мальчика и 14-летней девочки были четыре тысячи рублей, которые им подарили на день рождения. «Денег родителей они не брали. Сумму завысил отец осознанно, якобы затем, чтобы детей искали быстрее», — сказала омбудсмен.

Она отметила, что с школьниками все хорошо, за время отсутствия с ними ничего не случилось. «Хочу обратиться к родителям — поясняйте детям, почему они не должны выходить из дома, говорите с ними, ищите контакт», — добавила Ярославская.

Ранее сообщалось, что брат и сестра ушли из дома на севере столицы с вещами и 700 тысячами родительских рублей. Предположительной причиной побега называлась ссора со взрослыми. Позднее детей обнаружили полицейские. Сейчас идет проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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