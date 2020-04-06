Порноиндустрия потребовала государственной поддержки

Президент гильдии порноактеров Алана Эванс (Alana Evans) пожаловалась на то, что секс-индустрия осталась без государственной поддержки во время пандемии коронавируса. Как сообщает The Daily Beast, в США создатели фильмов для взрослых не смогут воспользоваться предложениями, рассчитанными на помощь малому бизнесу.
По мнению Эванс, лишение порноактеров возможности получить господдержку не является справедливым. «COVID-19 не выбирает своих жертв по социальному или экономическому положению, но наше государство считает, что миллионы налогоплательщиков не заслуживают федеральной помощи, потому что у них "похотливая" работа», — возмутилась представитель гильдии.
Эванс заявила, что стыдить секс-работников в наше время — неправильно. Она анонсировала, что представители индустрии для взрослых планируют объединиться и потребовать прекратить дискриминацию, а также изменить порядок предоставления господдержки. Эванс добавила, что для многих людей, находящихся на карантине, порноактеры становятся «лучиком солнца в облачный день».
В марте сайт Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех желающих. В компании пошли на такие меры для борьбы с распространением коронавируса. После этого был зафиксирован феноменальный рост аудитории: в России он составил 57,1 процента. В Pornhub это связали с введением карантинных мер.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения