На киевском Майдане сдуло ветром выставку о борьбе украинцев за свободу

В Киеве на майдане Незалежности (площади Независимости) сдуло ветром историческую выставку «Век непокоренных», посвященную борьбе украинцев за свободу. Организаторы утверждали, что ее повредили вандалы. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как рассказали в районном управлении полиции, заявлений о вандализме не поступало. Однако стражи правопорядка посмотрели записи камер видеонаблюдения и увидели, что выставку просто сдуло ветром. «А какой-то человек потом просто сложил плакаты и фотографии», — добавили в полиции.

Ранее 6 апреля Национальный музей Революции достоинства заявил, что выставку повредили неизвестные, разбив несколько плакатов. «Она (выставка — прим. «Ленты.ру») посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды, — отметили в музее. — В проекте использованы фотографии из архива музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников».

Революцией достоинства на Украине называют протесты на Майдане, которые в 2014 году привели к свержению и бегству из страны президента Виктора Януковича.

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