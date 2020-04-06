Форвард «Тоттенхэма» пройдет службу в южнокорейской армии

Форвард «Тоттенхэма» и национальной сборной Южной Кореи Сон Хын Мин пройдет на родине службу в армии. Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

В вооруженных силах страны футболист проведет месяц. На данный момент нападающий восстанавливается после перелома руки и находится на карантине в Южной Корее. В расположение английской команды Сон вернется в мае после прохождения службы.

В 2018 году Сон был под угрозой призыва в армию сроком на 21 месяц, но был освобожден от службы благодаря завоеванию золотой медали на Азиатских играх вместе со сборной Южной Кореи. Однако по законам страны сейчас футболист должен отправиться на месячные сборы в рядах вооруженных сил.

Английская премьер-лига (АПЛ), как и многие другие европейские чемпионаты, приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции на неопределенный срок. До наступления паузы Сон забил девять мячей и сделал восемь голевых передач в 21 матче чемпионата.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!