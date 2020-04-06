Мать Гвардиолы умерла от коронавируса

Мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы Долорс Сала умерла в больнице в пригороде Барселоны от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в официальном аккаунте английского клуба в Twitter.

Женщине было 82 года. Руководство «горожан» выразило испанскому специалисту соболезнования.

49-летний Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года, вместе с «горожанами» тренер дважды выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ). В активе специалиста по три чемпионских титула с «Баварией» и «Барселоной», а также две победы в Лиге чемпионов с каталонским клубом.

Большинство футбольных чемпионатов сейчас приостановлены из-за пандемии коронавируса. Согласно последним данным, в Испании зафиксировано 135032 случая заражения коронавирусом, 13055 человек скончались, 40437 выздоровели.

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