Сотрудница ФСБ умерла после обысков в ее московской квартире

В Москве умерла 31-летняя сотрудница ФСБ после обысков в ее квартире. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, ранним утром 3 апреля оперативники пришли по месту жительства женщины и ее сожителя, работающего инженером на предприятии Росавиации, в жилой дом во Внуковском районе столицы. В ходе обыска в квартире нашли пистолет ИЖ-76. Затем силовики обыскали гараж мужчины, где обнаружили арсенал: два пистолета модели Baikal CX, самодельно переделанные в боевые, глушитель, три обоймы, а также самодельные патроны к ним. В отношении сожителя сотрудницы ФСБ возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

Обыски закончились в 13:00 мск, а через 12 часов, ночью, у женщины произошел эпилептический припадок, от которого она скончалась до приезда врачей.

По факту смерти сотрудницы ФСБ проводится проверка Следственного комитета России.

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