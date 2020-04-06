Россиянин сходил в туалет и едва не погиб

В Тюмени врачам удалось спасти мужчину, который сильно порезался обломками унитаза и едва не погиб от потери крови. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Инцидент произошел в субботу, 4 апреля. 36-летний россиянин пошел в туалет, забрался с ногами на унитаз, и тот треснул под ним. Острые осколки впились ему в правое бедро и оставили глубокие раны. Окровавленный тюменец с трудом дошел до соседа, который вызвал ему скорую помощь.

Врачи прибыли на место происшествия за восемь минут. «Помощь пострадавшему была оказана оперативно, что спасло ему жизнь», — отметили в депздраве. Пациента доставили в больницу. О его текущем состоянии ничего не известно.

Ранее сообщалось о жительнице Гонконга, которая после похода в туалет на несколько часов забыла десять лет жизни. У нее произошел эпизод транзиторной глобальной амнезии из-за перенапряжения.

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