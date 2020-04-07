Кремль прокомментировал заочную дискуссию Мишустина и Кадырова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заочную дискуссию премьер-министра Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова о целесообразности принимаемых в регионах мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 7 апреля.

Песков отметил, что в Кремле не видят противоречия в заявлениях Мишустина и Кадырова.

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«Мишустин говорил о недопустимости вообще закрытия регионов, на что из Чечни пришло уточнение, что ни о каком закрытии региона речь не идет», — сказал Дмитрий Песков.

6 апреля Кадыров сообщил, что в республике не закрывали границы для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов. Он также отметил, что власти республики одними из первых принимают правильные решения на фоне борьбы с новым вирусом.

Ранее в тот же день Мишустин призвал глав регионов вводить адекватные ограничения. По его словам, в некоторых регионах местные власти ограничивают проезд людей и транспорта.

О закрытии Чечни сообщалось 1 апреля. Отмечалось, что речь не идет об ограничении транспортных перевозок продовольствия и медикаментов.

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