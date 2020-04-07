Кремль прокомментировал заочную дискуссию Мишустина и Кадырова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заочную дискуссию премьер-министра Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова о целесообразности принимаемых в регионах мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 7 апреля.
Песков отметил, что в Кремле не видят противоречия в заявлениях Мишустина и Кадырова.
«Мишустин говорил о недопустимости вообще закрытия регионов, на что из Чечни пришло уточнение, что ни о каком закрытии региона речь не идет», — сказал Дмитрий Песков.
6 апреля Кадыров сообщил, что в республике не закрывали границы для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов. Он также отметил, что власти республики одними из первых принимают правильные решения на фоне борьбы с новым вирусом.
Ранее в тот же день Мишустин призвал глав регионов вводить адекватные ограничения. По его словам, в некоторых регионах местные власти ограничивают проезд людей и транспорта.
О закрытии Чечни сообщалось 1 апреля. Отмечалось, что речь не идет об ограничении транспортных перевозок продовольствия и медикаментов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения