ДОМ.РФ обеспечит медицинских работников средствами защиты

Правление ДОМ.РФ приняло решение о выделении денежных средств в размере 250 миллионов рублей для оказания помощи в борьбе с эпидемией COVID-19. Эта сумма будет направлена на закупку необходимых средств защиты для медицинских работников по всей стране. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе финансового института.

Ситуация с распространением коронавируса является одной из главных угроз для экономической стабильности, и сейчас особенно важно оказать поддержку прежде всего тем, кто работает в тяжелых условиях и подвергает себя наибольшему риску, подчеркнули в ДОМ.РФ.

«Сегодня как никогда важно поддерживать другу друга, именно в такие моменты общество проверяется на прочность. Всенародными героями, безусловно, являются врачи, фельдшеры, медсестры — те, кто в ежедневном режиме, подвергая себя опасности, непосредственно борются с эпидемией, лечит и спасает людей. Важно принять меры, чтобы снизить угрозу здоровью и жизни медиков. Для этого ДОМ.РФ принял решение выделить средства на покупку комплектов индивидуальных средств защиты. Пусть этот небольшой вклад в общее дело поможет приблизить победу над коронавирусом в нашей стране», — заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Денежные средства будут выделены в результате оптимизации расходов на персонал, в том числе мотивационной части фонда оплаты труда.

Ранее ДОМ.РФ создал Центр информационной поддержки ипотечных заемщиков, которые оказались в сложной жизненной ситуации, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции. Консультацию по всем возможным вариантам решения вопроса можно будет получить по бесплатному номеру 8 800 700 56 77 или на сайте спроси.дом.рф.

