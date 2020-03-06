Мутко поможет застроить Кабардино-Балкарию

Госкомпания «ДОМ.РФ» хочет помочь Кабардино-Балкарии в строительстве многоквартирного жилья. Об этом заявил гендиректор компании Виталий Мутко на встрече с главой республики Казбеком Коковым, сообщает агентство «Кабардино-Балкария».

«Мы хотим содействовать развитию этого процесса, предложить наш опыт в комплексном развитии территорий и создании комфортной городской среды», — сказал Мутко.

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По словам Кокова, власти региона намерены развивать сотрудничество с «ДОМ.РФ». По итогам переговоров рассмотрена возможность сотрудничества по линии национального проекта «Жилье и городская среда». Соглашения о таком сотрудничестве «ДОМ.РФ» ранее заключил со Ставропольским краем и Якутией.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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