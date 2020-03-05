Мутко поможет застроить Якутию

Госкомпания «ДОМ.РФ» поможет Якутии в реализации проектов жилищного строительства, создании комфортной городской среды и развитию банковских программ. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор компании Виталий Мутко и глава республики Айсен Николаев, сообщает «Якутия.инфо».

«Мы объединим усилия в вопросах проектного финансирования, прежде всего с учетом новой модели, продолжим реализацию программ по льготному ипотечному кредитованию. Есть ряд инициатив, в частности, по созданию арендного жилья», — сказал Мутко.

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На встрече с Николаевым глава «ДОМ.РФ» обсудил, в частности, реализацию в регионе национального проекта «Жилье и городская среда», исполнение которого он курировал, будучи вице-премьером в правительстве Дмитрия Медведева. «Расширение сотрудничества между нами позволит ускорить выполнение задач нацпроекта "Жилье и городская среда" и решить жилищный вопрос десятков тысяч якутян», — заявил глава Якутии.

Аналогичное соглашение ранее было заключено и с правительством Ставропольского края.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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