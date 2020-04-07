В России собрались поднять цены на газ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила поднять цены на газ для населения на три процента с 1 июля 2020 года. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Стоимость газа для других потребителей предлагается повысить на 2,99 процента. В приложении к законопроекту указана предполагаемая оптовая стоимость газа для населения в зависимости от региона.

Ранее сообщалось, что продажа газа в России для «Газпрома» стала менее выгодна, чем в Европе. Если вычесть экспортную пошлину и стоимость транспортировки, то компания реализует газ в Европе дороже, чем российским потребителям.

Так, в западных областях России тысяча кубометров топлива обходится в 59 долларов, а на европейских хабах стоит в районе 80. При этом по самому дешевому маршруту, через «Северный поток», доставка обходится в 22 доллара за тысячу кубометров, а треть стоимости идет в федеральный бюджет.

За первые два квартала этого года доходы «Газпрома» от экспорта газа сократились в два раза. Это произошло еще до эпидемии коронавируса, на фоне мягкой зимы, переполненности европейских хранилищ и избытка предложения на рынке сжиженного природного газа (СПГ).

Год назад «Газпром» частично компенсировал падение доходов от экспорта в дальнее зарубежье с помощью повышения стоимости газа в России и на постсоветском пространстве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!