Оценена готовность россиян к путешествиям во время пандемии коронавируса

Российские туристы оценили свою готовность к путешествиям во время пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий Biletix, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, приобретать авиабилеты в сложившихся обстоятельствах готовы лишь 13 процентов россиян. Остальные 87 процентов респондентов в настоящее время не намерены планировать будущие поездки, однако половина из них заметила, что изменила бы свое решение в случае, если авиакомпании гарантировали возврат денег за билеты или пообещали скидки и начисление миль и баллов.

Также стало известно, что 67 процентов путешественников не разрабатывают маршруты новых поездок именно из-за массового распространения коронавируса, а девять процентов — из-за отсутствия средств. Мнения же о том, куда следует поехать по окончании пандемии — по России или за границу, — разделились пополам.

1 апреля сообщалось, что российские туристы массово начали менять планы на путешествия по стране в летнее время. Так, туроператоры практически не фиксируют новых бронирований на период после 1 июня.

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