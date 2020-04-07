Жена настоявшего на жестком карантине политика нарушила запрет ради похода в бар

Жена мэра американского города Олтона (в штате Иллинойс) Брэнта Уолкера, настоявшего на жестком карантине, нарушила запрет ради того, чтобы пойти в подпольный бар. Об этом сообщает Newsweek.

Помимо нее у заведения была толпа людей, нарушивших карантинные меры. Во время ареста оказалось, что хозяин бара Хирам Льюис находится в розыске в другом штате: при нем нашли ордер на арест за другое преступление.

Политик принес извинения жителям города и добавил, что его жену ждет то же наказание, что и других нарушителей: возбуждение уголовного дела. «Моя жена — взрослая женщина, способная самостоятельно принимать решения, но этот поступок мало просто осудить», — заявил Уолкер.

За несколько дней до инцидента мэр Олтона издал указ, согласно которому жители города должны соблюдать жесткий режим самоизоляции и не покидать домов без особой необходимости. Он обещал ужесточить наказание для нарушителей карантинных мер, введенных из-за опасности распространения коронавируса.

По последним данным, в США более 366,8 тысяч зараженных коронавирусом. 10,9 человек погибли, а 16,4 тысячи — вылечились.

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