Редкое заболевание заставило женщину провести жизнь во тьме

Жительница бразильского города Форталеза страдает редким заболеванием кожи, из-за которого ей приходится постоянно пользоваться солнцезащитным кремом и находиться в темноте. Об этом сообщает издание Daily Mail.

У 29-летней Карин де Соуза (Karine de Souza) диагностировали пигментную ксеродерму, когда ей было три года. Это тяжелое наследственное заболевание, которое характеризуется повышенной чувствительностью кожи к ультрафиолетовому излучению.

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Каждый раз, когда ее кожа подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей, она рискует заболеть раком. Из-за этого женщина всю жизнь мажется солнцезащитным кремом на 100 единиц каждые два часа, даже когда находится дома с задернутыми шторами во тьме. Она выходит на улицу только для того, чтобы посетить врача по вечерам или в дождливые дни.

Бразильянка перенесла 130 хирургических операций, чтобы удалить пораженные солнцем участки кожи. Ей удалили верхнюю губу и часть носа.

Незнакомые люди часто задают Де Соуза нетактичные вопросы. Многие из них стараются держаться от нее подальше или оскорбляют ее. Несмотря на свое тяжелое заболевание, женщина старается сохранить позитивный настрой и призывает к этому других.

Больше всего Де Соузу поддерживает ее муж Эдмилсон (Edmilson). Они познакомились три года назад в социальных сетях, мужчину покорила история жизни бразильянки и ее внутренняя сила.

Ранее сообщалось, что маленькая девочка из индийского района Дантевада, штат Чхаттисгарх, «окаменела» из-за редкого заболевания, делающего кожу похожей на камень. Ее руки, ноги и большую часть спины покрывают твердые волдыри, напоминающие чешую.

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