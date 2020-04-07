Россиянка отправилась в колонию за поджог дома со своими детьми

В Забайкалье 29-летняя местная жительница на 21 год отправилась в колонию за поджог дома со своими детьми. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает Забайкальский краевой суд.

Как установил суд, находясь в состоянии алкогольного опьянения, россиянка облила мебель и полы дома горючей жидкостью, подожгла ее и ушла. Пламя быстро распространилось по дому. Пожар заметили соседи. Они спасли полуторагодовалую дочь обвиняемой, ее четырехлетний сын погиб.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») и статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества»).

Во время следствия и на суде женщина заявляла, что совершила преступление из-за ссоры с мужем.

2 апреля сообщалось, что в Екатеринбурге задержан 28-летний местный житель, подозреваемый в поджоге деревянного барака. В результате пожара погибли восемь человек.

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