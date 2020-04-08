Порнозвезда отказалась от гонорара Pornhub ради борьбы с коронавирусом

Порно-звезда Аса Акира сообщила в своем Instagram-аккаунте, что пожертвует часть своего гонорара, полученного от Pornhub, на борьбу с коронавирусной пандемией. Деньги направят в медицинские госпитали Нью-Йорка.
В посте она также призвала своих подписчиков присоединиться к ней и оказать финансовую поддержку медицинским учреждениям. Она пообещала снять видео с благодарностью каждому из тех, кто окажет помощь. В посте, опубликованном позднее, она сообщила, что будет снимать ролики благодарности целый апрель.
Подписчики с энтузиазмом встретили пост звезды. Один из фолловеров написал: «Не все герои носят плащи». Еще один рассказал, что он «без ума от этой женщины».
Аса Акира — порноактриса и по совместительству режиссер фильмов для взрослых. Она снялась более чем в 500 порнофильмах.
В феврале этого года сообщалось, что Акира записывала специальные «видеовалентинки» ко Дню Всех Влюбленых.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения