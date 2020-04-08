В Китае нашли два новых вида птичьего гриппа

Исследователи обнаружили два новых вида птичьего гриппа. Инфекция распространяется в Китае и может потенциально нести опасность для человека, сообщается в научной работе, опубликованной в онлайн-библиотеке Wiley.

Эксперты провели обширный эпиднадзор за птичьим гриппом подтипа H16N3 на крупных скоплениях диких птиц в Китае в период с 2017 по 2019 годы. В результате изучений были выявлены два вида вирусов, которые могут связываться с рецепторами как человеческого, так и птичьего подтипа. Ученые полагают, что новые мутации вируса H16N3 могут быть опасны для человека и привести к эпидемии.

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Филогенетический анализ образцов вирусов, обладающих характеристиками межвидовой рассортировки, показал, что микроорганизмы принадлежат к евразийской линии. Ученые заключили, что необходимо усилить контроль за появлением и распространением птичьего гриппа подтипа H16N3.

Согласно научной справке, первый документированный вирус птичьего гриппа подтипа H16N3 был выявлен в 1975 году, есть случаи обнаружения инфекции по всему миру. Однако биологические характеристики вируса и его реальная угроза для человека остаются неизученными.

В середине февраля в Китае была обнаружена вспышка птичьего гриппа H5N6. Она произошла на ферме городского округа Наньчун, где содержались 2 497 домашних птиц, из которых 1 840 заразились и погибли. В качестве меры для предотвращения распространения заболевания местные власти уничтожили более 2,26 тысячи домашних птиц.

Вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые была замечена в китайском Ухане в декабре 2019 года. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,4 миллиона человек, более 300 тысяч излечились, 82 тысячи скончались.

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