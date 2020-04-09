Лещенко отреагировал на обвинения в заражении Бабкиной коронавирусом

Переболевший коронавирусом народный артист РСФСР Лев Лещенко отреагировал на обвинения в заражении эстрадной певицы Надежды Бабкиной. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».
«Это прямо напасть какая-то, еще и пандемия кликушества ко всему прочему началась. Очень прискорбно», — заявил исполнитель. Он пояснил, что после госпитализации коллеги даже написал эссе, так как его «ситуация очень задела».
«А грубые нападки тех, кто не возвысился над мелочностью и злобой ради боли и сострадания, не только омерзительны, они сами становятся настоящей пандемией. Эти люди не могут понять, что болезнь не пощадит никого, и они сами могут стать ее жертвой. Но страшнее физической хвори — хворь, разъедающая души», — говорится в эссе Лещенко.
Он возмутился, что из-за ситуации с Бабкиной некоторые создают панику и сеют злобу. «У нее выключен же телефон сейчас. Но она молодец, сильный человек, и я молю Бога, чтобы у нее все было хорошо. Когда она выйдет из этого состояния, я подпрыгну даже выше, чем тогда, когда врачи принесли мне собственный третий анализ с отрицательным результатом», — сказал Лещенко.
6 апреля Лещенко выписали из медицинского центра в московском поселке Коммунарка, куда он попал после заражения COVID-19. В тот же день Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус, однако пока этот диагноз не подтвердился.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения