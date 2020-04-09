Врач рассказала об опасности коронавируса для спортсменов

Врач Международного олимпийского комитета (МОК) Ирина Зеленкова рассказала об опасности коронавируса для спортсменов. Ее слова приводит ТАСС.

Зеленкова выразила мнение, что у профессиональных атлетов могут быть проблемы с дыхательной системой. «Если эта система пострадает от коронавируса и поставка кислорода к мышцам ухудшится, то спортсмен не сможет показать высокие результаты, которые он демонстрировал до болезни», — сказала она.

Врач также предостерегла спортсменов от легкомысленного отношения к вирусу. Она отметила, что для переболевших коронавирусом атлетов должны быть разработаны специальные критерии по возвращению в спорт, так как у них могут остаться осложнения.

29 марта бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков предрек завершение карьеры перенесшим коронавирус в тяжелой форме футболистам. По его мнению, игроки не смогут выполнять прежний объем нагрузок из-за проблем с комплексом «сердце-легкие».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Из-за сложившейся ситуации большинство спортивных соревнований были приостановлены или отменены.

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