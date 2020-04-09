Российский мэр оценил влияние режима самоизоляции на строительство соцобъектов

Введенный почти во всех регионах России режим самоизоляции и нерабочие дни не повлияют на ход строительства социальных объектов по нацпроекту «Демография» в Новосибирске. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть, передает ТАСС.

«Темп строительства [после нерабочей недели] будет восстановлен, ни сроки, ни объемы ввода жилья и социальных объектов не пострадают», — отметил Локоть. По его словам, более 150 строительных компаний уже возобновили работу с начала недели.

Локоть уточнил, что в городе планируется построить девять детсадов, поскольку в регионах Сибири вопрос нехватки мест. По данным агентства, около 300 тысяч детей не обеспечены местами в детсадах. «Нам важно, чтобы мы успели выполнить все эти обязательства», — подчеркнул Локоть.

Режим самоизоляции действует почти во всех регионах России из соображений профилактики распространения коронавируса. Кроме этого, 25 марта президент России Владимир Путин заявил о введении нерабочей недели с 28 марта по 4 апреля для борьбы с новым заболеванием. Позже, 2 апреля, в ходе обращения президент объявил весь апрель в стране нерабочим.

Строительство новых детсадов в регионе стало возможным благодаря нацпроекту «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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