Бывшего начальника российской колонии задержали из-за видео

В Карелии задержали бывшего начальника исправительной колонии №9 Ивана Савельева по подозрению в избиении заключенного. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Михаил Шогин.
По его словам, задержанному вменяют превышение должностных полномочий. Уголовное дело, в котором фигурирует Савельев, было возбуждено после появления в октябре 2019 года в СМИ видео избиения заключенного.
На снятой еще в 2014 году записи видно, как Савельев, на тот момент занимавший пост заместителя начальника колонии, бьет осужденного. После обнародования видео замглавы ФСИН Валерий Максименко пообещал уволить Савельева. Тюремное ведомство направило в Карелию проверяющих для получения и изучения всех материалов.
После начала служебной проверки в колонии Савельев ушел в отпуск, а затем его назначили руководителем тюремной больницы в городе Медвежьегорске, эту должность он занимает до сих пор.