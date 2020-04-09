Бывшего начальника российской колонии задержали из-за видео

В Карелии задержали бывшего начальника исправительной колонии №9 Ивана Савельева по подозрению в избиении заключенного. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Михаил Шогин.

По его словам, задержанному вменяют превышение должностных полномочий. Уголовное дело, в котором фигурирует Савельев, было возбуждено после появления в октябре 2019 года в СМИ видео избиения заключенного.

На снятой еще в 2014 году записи видно, как Савельев, на тот момент занимавший пост заместителя начальника колонии, бьет осужденного. После обнародования видео замглавы ФСИН Валерий Максименко пообещал уволить Савельева. Тюремное ведомство направило в Карелию проверяющих для получения и изучения всех материалов.

После начала служебной проверки в колонии Савельев ушел в отпуск, а затем его назначили руководителем тюремной больницы в городе Медвежьегорске, эту должность он занимает до сих пор.

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