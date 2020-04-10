США заявили о провале переговоров по сделке ОПЕК+

Переговоры по соглашению о добыче нефти между странами ОПЕК+ закончились провалом, и такая ситуация крайне разочаровывает. Об этом заявил министр энергетики США Дэн Бруйет, сообщает РИА Новости.

«Несколько стран обсуждали соглашение об изъятии с рынка 10 миллионов баррелей в день, но соглашение так и не материализовалось», — указал он.

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Слова Бруйетта связаны с тем, что к договоренностям присоединились 22 из 23 стран. Мексика отказалась убирать с рынка требуемые от нее 400 тысяч баррелей в сутки.

Страна согласна только на 100 тысяч, хотя ранее сегодня президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил, что США готовы сократить добычу на 250 тысяч в счет мексиканских обязательств. Вашингтон информацию не подтверждал, каким образом схема может быть реализована, неизвестно.

Кроме того, Россия, Саудовская Аравия и другие участники соглашения ожидают, что США сами резко снизят добычу. В Вашингтоне пока отказываются идти на это. Американские чиновники указывают, что в законодательстве отсутствует такая возможность, а местные компании уже начали сокращение из-за естественных причин. Кремль такая позиция ранее не устраивала.

Тем не менее в России считают сделку состоявшейся. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков также отказался считать, что Россия, согласившаяся на максимальное сокращение добычи, оказалась главной проигравшей. По его словам, выиграет мировая экономика, а значит, и все участники договора.

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