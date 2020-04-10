Белоруссия захотела скидку на российский газ

Белоруссия захотела получить скидку на российский газ. Вопрос о снижении цен на российское топливо для республики инициировал министр энергетики Виктор Каранкевич, сообщает ТАСС.

Такое решение он объяснил тем, что мировые цены на энергоносители, в том числе на газ, сейчас снижаются. По словам министра, в качестве «одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам».

Каранкевич также сообщил, что вопрос о снижении цен направили в «Газпром». В российской компании информацию пока не прокомментировали.

Материалы по теме «Я не пацан» Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты

Ранее в апреле о завышенной цене на топливо говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По подсчетам главы республики, с учетом логистики российский газ для Минска должен стоить 40-45 долларов за тысячу кубометров.

Республика уже начала получать дешевую российскую нефть. Утверждалось, что стоимость поставок составит четыре доллара за баррель, а месячный объем — два миллиона тонн.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!