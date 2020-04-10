Стала известна реакция россиян на призыв не летать в Куршевель

Часть россиян посчитала издевкой рекомендацию властей не ездить в Европу, в частности в Куршевель, из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости в пятницу, 10 апреля.
По словам градоначальника, такую реакцию у людей вызвал тот факт, что «объявили карантин <...> буквально перед праздниками». В этот период, перед длинными выходными из-за Международного женского дня, россиянам объявили, что «не надо лететь в Европу, не надо в Куршевель лететь, потому что вы можете там заразиться и привезти оттуда инфекцию».
«Вы знаете, это было воспринято как издевка какая-то: "Да что вы? Такого не может быть!"» — посетовал Собянин.
Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 11 917 случаев в 82 регионах. Больше всего заразившихся в Москве. 94 человека умерли, выздоровели 795 человек. По состоянию на 10 апреля, в стране осталось только три региона без единого случая коронавируса — это Ненецкий автономный округ, Республика Алтай и Чукотка.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения