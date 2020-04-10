Стала известна реакция россиян на призыв не летать в Куршевель

Часть россиян посчитала издевкой рекомендацию властей не ездить в Европу, в частности в Куршевель, из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости в пятницу, 10 апреля.

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По словам градоначальника, такую реакцию у людей вызвал тот факт, что «объявили карантин <...> буквально перед праздниками». В этот период, перед длинными выходными из-за Международного женского дня, россиянам объявили, что «не надо лететь в Европу, не надо в Куршевель лететь, потому что вы можете там заразиться и привезти оттуда инфекцию».

«Вы знаете, это было воспринято как издевка какая-то: "Да что вы? Такого не может быть!"» — посетовал Собянин.

Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 11 917 случаев в 82 регионах. Больше всего заразившихся в Москве. 94 человека умерли, выздоровели 795 человек. По состоянию на 10 апреля, в стране осталось только три региона без единого случая коронавируса — это Ненецкий автономный округ, Республика Алтай и Чукотка.

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