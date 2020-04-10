В Чечне порассуждали о точности слов Кадырова «пошли вы к ***** матери»

Глава Чечни Рамзан Кадыров, послав «к ***** [чертовой] матери» критиков решения по границе с Ингушетией, послал «шайтанов по самому точному адресу». Об этом заявил министр Чечни по нацполитике и внешним связям Джамбулат Умаров, который провел «лингвистический анализ» высказывания Кадырова, передает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Умаров заявил, что лично он «посыла не слышал», но решил проанализировать высказывание. По его словам, Кадыров мог послать критиков и к «чертовой матери», но «какие, к черту, матери могут быть у шайтанов? У них вообще ничего святого нет».

«Ну, а если, например, послать к "ядреной матери"... Созвучно, конечно, с классическим вариантом, но тут не хотелось бы обижать каких-либо мам, намекая на их большие габариты, поэтому — некрасиво и не к месту», — порассуждал он.

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По словам министра, Кадыров мог бы послать оппонентов в Одессу-маму, к матери Терезе или Маме Чоли из сериала «Богатые тоже плачут». Однако он счел, что ни одна «сострадательная натура возьмет на воспитание придурков без имени, родины и флага». Умаров добавил, что Кадыров оказался прав, так как послал «по самому точному адресу» тех, кто разжигает огонь недоверия между «братьями — чеченцами, ингушами и дагестанцами» и «сам не живет по-человечески и другим жизнь отравляет».

9 апреля Кадыров в ходе заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса прокомментировал решение по размежеванию чеченско-ингушской административной границы в 2018 году. Он заявил, что ингуши и чеченцы — это один народ, а «те десять человек, которые пишут в интернетах, что мы не братья — пошли вы к ***** [чертовой] матери».

Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией было подписано 26 сентября 2018 года. Обмен незаселенными территориями вызвал волну протестов в Магасе: активисты сочли, что итоги размежевания не являются равноценными. Спор дошел до Конституционного суда России, который признал, что соглашение не противоречит Основному закону страны.

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