В Литве вступил в силу масочный режим. Об этом сообщает Delfi.

Теперь гражданам запрещено появляться в общественных местах без защитных масок. Нарушителям грозят штрафы от 500 до 1000 евро. Для физических лиц эта сумма может возрасти до 1600 евро. Ранее эти нормы носили рекомендательный характер.

Кроме того, вступил в силу запрет на перемещение жителей в другие города, не являющиеся их местом проживания. Это ограничение было введено на время пасхальных выходных и будет снято в понедельник, 13 апреля.

Ранее правительство Литвы продлило карантин до 27 апреля.

По последним данным, общее количество инфицированных коронавирусом в стране составляет 999. Подтверждено 17 случаев смерти пациентов.

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