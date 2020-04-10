В Нижнем Тагиле обустроят новый парк

В Нижнем Тагиле в 2020 году будет обустроен новый парк площадью более семи тысяч квадратных метров, сообщает газета «Вечерние ведомости».

Проект будет реализован в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На него выделят почти 95 миллионов рублей. Парк должны сдать в эксплуатацию до 1 ноября.

«Парковая зона станет продолжением сложившегося на участке природного ландшафта, будут высажены цветочные клумбы, травяные газоны и хвойные деревья», — рассказали в пресс-службе нижнетагильской мэрии.

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Подрядчиком выбрано МУП «Тагилстрой». Директор организации Игорь Васильев сообщил, что компания приступит к составлению и согласованию графика работ после заключения контракта.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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