ВОЗ призвала правительства успокоить людей в связи с ситуацией с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства успокоить людей по ситуации с коронавирусом. С таким заявлением выступил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус во время выступления на Петербургском международном юридическом онлайн-форуме, передает ТАСС.

Он также призвал рассказывать людям о том, как происходит борьба с распространением вируса, и обозначать сроки введенных чрезвычайных мер. «Крайне важно, чтобы правительства заверили население в том, что как только этот кризис закончится, жизнь сможет вернуться в нормальное, обычное русло», — подчеркнул Гебреисус. Он добавил, что даже во время строгого карантина правительства прежде всего должны уважать права человека.

Гебреисус также поблагодарил Россию за приглашение поучаствовать в форуме. Он выразил соболезнования всем, кто потерял близких во время эпидемии.

Всего в России зафиксировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах, с начала эпидемии умерли 94 человека, выздоровели 795. Во всем мире число инфицированных превысило 1,6 миллиона.

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