ВОЗ призвала правительства успокоить людей в связи с ситуацией с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства успокоить людей по ситуации с коронавирусом. С таким заявлением выступил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус во время выступления на Петербургском международном юридическом онлайн-форуме, передает ТАСС.
Он также призвал рассказывать людям о том, как происходит борьба с распространением вируса, и обозначать сроки введенных чрезвычайных мер. «Крайне важно, чтобы правительства заверили население в том, что как только этот кризис закончится, жизнь сможет вернуться в нормальное, обычное русло», — подчеркнул Гебреисус. Он добавил, что даже во время строгого карантина правительства прежде всего должны уважать права человека.
Гебреисус также поблагодарил Россию за приглашение поучаствовать в форуме. Он выразил соболезнования всем, кто потерял близких во время эпидемии.
Всего в России зафиксировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах, с начала эпидемии умерли 94 человека, выздоровели 795. Во всем мире число инфицированных превысило 1,6 миллиона.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения