Собянин объявил о поддержке Путиным «почти всех» мер по коронавирусу

Президент России Владимир Путин поддерживает «почти все» меры, реализуемые в Москве в связи с распространением коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

Градоначальник отметил, что данные меры были согласованы с Путиным. «Президент ежедневно, в ежедневном режиме контролирует, что происходит у нас», — добавил Собянин.

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Путин трижды обращался к россиянам в связи с распространением коронавируса. В ходе последнего обращения 8 апреля он прокомментировал ситуацию в Москве, отметив, что в столице почти нет повсеместного закрытия предприятий, поскольку многие продолжают работать или перешли в удаленный режим деятельности.

По данным на 10 апреля, число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 12 тысячам, за последние сутки увеличившись почти на 1800. Зафиксированы 94 летальных исхода, почти 800 человек выздоровели. В Москве число случаев заражения составило 7,8 тысячи, 50 человек умерли.

В течение марта — апреля московские власти постепенно ужесточали ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Так, в городе закрыты образовательные учреждения, запрещены массовые мероприятия, пожилых людей обязали не покидать жилище, а вообще всех жителей столицы — не выходить из дома без веской причины.

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