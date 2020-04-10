Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

Видео: @PutainBlague / Twitter

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара нанесла удар по позициям сил правительства национального согласия (ПНС) на северо-западе Ливии. Видео с атакой в пятницу, 10 апреля, опубликовал один из пользователей Twitter.

Как отмечается, инцидент произошел к востоку от города Мисурата. В атаке был задействован принадлежащий ЛНА боевой вертолет Ми-24Р. На опубликованных кадрах, снятых из кабины, видно, как пилоты выпускают несколько ракет, приговаривая «Аллаху акбар!».

Гражданская война в Ливии идет с 2011 года, часть территории страны захватили радикальные исламисты. В результате там действуют два правительства: на востоке, в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в Триполи — сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

В январе Турция активизировала поддержку ПНС, противостоящего силам фельдмаршала Хафтара, которые ведут наступление на Триполи. В страну были направлены дополнительные военные советники и вооружение. В феврале ситуация еще больше обострилась после того, как армия Хафтара нанесла удар по порту в Триполи, в результате чего погибли трое мирных граждан.

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