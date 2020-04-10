В Италии замедлились темпы распространения коронавируса. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты, передает Reuters.

За последние сутки число новых заражений снизилось примерно на 10 процентов — 1396 случаев. Отмечается, что это рекордный показатель за последний месяц.

При этом число смертей от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, пока сохраняется на высоком уровне. Италия лидирует по этому показателю — 18,8 тысячи погибших. Всего в стране 147,5 тысячи случаев заражения.

Китай, с которого началась эпидемия, сообщает о победе над коронавирусом. По данным властей, в стране осталась всего пара тысяч заразившихся, а из 83 тысяч заболевших скончались немногим более 3,3 тысячи. Из города-очага эпидемии Уханя уже разблокировали выезд, он был закрыт на протяжении 76 дней.

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