В Италии замедлились темпы распространения коронавируса. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты, передает Reuters.
За последние сутки число новых заражений снизилось примерно на 10 процентов — 1396 случаев. Отмечается, что это рекордный показатель за последний месяц.
При этом число смертей от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, пока сохраняется на высоком уровне. Италия лидирует по этому показателю — 18,8 тысячи погибших. Всего в стране 147,5 тысячи случаев заражения.
Китай, с которого началась эпидемия, сообщает о победе над коронавирусом. По данным властей, в стране осталась всего пара тысяч заразившихся, а из 83 тысяч заболевших скончались немногим более 3,3 тысячи. Из города-очага эпидемии Уханя уже разблокировали выезд, он был закрыт на протяжении 76 дней.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения