Определен самый «космический» пейзаж России

Самым «космическим» пейзажем в России назвали вид на озеро Эльтон в Волгоградской области. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса Tvil.ru, проведенного ко Дню космонавтики. Итоги опроса поступили в редакцию «Ленты.ру».

На втором месте по популярности среди наиболее живописных российских мест оказалось Марсианское озеро на полуострове Крым (за него проголосовали 22,9 процента респондентов), а третью строчку заняло плато Бермамыт на Северном Кавказе (14,75 процента голосов).

В топ-5 рейтинга также вошли цветные горы Кызыл-Чина в Республике Алтай (11,48 процента) и город Карабаш в Челябинской области (9,84 процента).

В январе в НИИ реабилитации и курортологии перечислили самые популярные лечебные курорты России. Среди курортов в Краснодарском крае эксперты отметили Сочи, Анапу, Горячий Ключ и Ейск, а также курорты, которые расположены недалеко от Геленджика и Туапсе.

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