Глава Минздрава пожаловался на не осознающих опасность коронавируса россиян

Глава Минздрава России Михаил Мурашко упрекнул жителей страны в том, что они недостаточно серьезно относятся к опасности, которую представляет собой коронавирус, и не осознают важность самоизоляции. Об этом он заявил в интервью ТАСС в субботу, 11 апреля.
«Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации», — отметил министр.
По его словам, на данный момент о существовании прямых рисков думает только некоторая часть россиян, в основном представители старшего поколения.
Мурашко добавил, что к концу следующей недели власти смогут оценить эффективность действующих в стране мер по сдерживанию инфекции и принять решения о дальнейших действиях. «Тогда будет в том числе уточняющий дополнительный комплекс мер», — уточнил он.
По последним данным, в России зафиксировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. С начала эпидемии в стране 106 человек умерли, 1045 выздоровели. В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции. При этом в Москве власти планируют ввести пропускной режим для граждан.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения