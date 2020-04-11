Глава Минздрава пожаловался на не осознающих опасность коронавируса россиян

Глава Минздрава России Михаил Мурашко упрекнул жителей страны в том, что они недостаточно серьезно относятся к опасности, которую представляет собой коронавирус, и не осознают важность самоизоляции. Об этом он заявил в интервью ТАСС в субботу, 11 апреля.

«Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации», — отметил министр.

По его словам, на данный момент о существовании прямых рисков думает только некоторая часть россиян, в основном представители старшего поколения.

Мурашко добавил, что к концу следующей недели власти смогут оценить эффективность действующих в стране мер по сдерживанию инфекции и принять решения о дальнейших действиях. «Тогда будет в том числе уточняющий дополнительный комплекс мер», — уточнил он.

По последним данным, в России зафиксировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. С начала эпидемии в стране 106 человек умерли, 1045 выздоровели. В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции. При этом в Москве власти планируют ввести пропускной режим для граждан.

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