Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию, назвав это нарушением международного гуманитарного права. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

«Российская Федерация осуществляет призыв в Вооруженные силы РФ жителей незаконно аннексированной Автономной Республики Крым и города Севастополь», — указывается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Россия, согласно нормам международного права, должна обеспечить соблюдение прав человека на полуострове.

«ЕС остается непоколебимым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — резюмировали в Европейской службе внешних связей.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

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