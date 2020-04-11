Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 49 регионах России

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в 49 регионах России. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.
По данным оперштаба, больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1030 человек, а также в Московской области и Санкт-Петербурге — 152 и 80 зараженных соответственно. Также новые случаи зарегистрировали в Нижегородской, Брянской, Ульяновской, Курской, Рязанской, Свердловской, Ростовской, Тюменской, Новосибирской, Тверской, Владимирской, Калужской, Кировской, Челябинской, Орловской, Ленинградской, Волгоградской, Смоленской, Липецкой, Калининградской, Ивановской, Иркутской, Амурской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Кемеровской областях, в Красноярском, Ставропольском, Краснодарском, Алтайском, Камчатском, Приморском и Хабаровском края, а также в Дагестане, Башкирии, Татарстане, Калмыкии, Чечне, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Хакасии, Якутии, Бурятии, Ямало-Ненецком автономном округе и Севастополе.
Общее число инфицированных в стране достигло 13 584 в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных случаев, 1045 человек выздоровели.
Ранее врач-инфекционист, академик РАН Виктор Малеев заявил, что, по самым оптимистичным прогнозам, эпидемия коронавируса в России завершится только к началу июня. При этом значительное влияние на это окажет то, как граждане будут соблюдать режим самоизоляции и выполнять остальные предписания властей, а врачи — выполнять свои обязанности.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения