Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 49 регионах России

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в 49 регионах России. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 1030 человек, а также в Московской области и Санкт-Петербурге — 152 и 80 зараженных соответственно. Также новые случаи зарегистрировали в Нижегородской, Брянской, Ульяновской, Курской, Рязанской, Свердловской, Ростовской, Тюменской, Новосибирской, Тверской, Владимирской, Калужской, Кировской, Челябинской, Орловской, Ленинградской, Волгоградской, Смоленской, Липецкой, Калининградской, Ивановской, Иркутской, Амурской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Кемеровской областях, в Красноярском, Ставропольском, Краснодарском, Алтайском, Камчатском, Приморском и Хабаровском края, а также в Дагестане, Башкирии, Татарстане, Калмыкии, Чечне, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Хакасии, Якутии, Бурятии, Ямало-Ненецком автономном округе и Севастополе.

Общее число инфицированных в стране достигло 13 584 в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных случаев, 1045 человек выздоровели.

Ранее врач-инфекционист, академик РАН Виктор Малеев заявил, что, по самым оптимистичным прогнозам, эпидемия коронавируса в России завершится только к началу июня. При этом значительное влияние на это окажет то, как граждане будут соблюдать режим самоизоляции и выполнять остальные предписания властей, а врачи — выполнять свои обязанности.

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