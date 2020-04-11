Игрок НХЛ умер в 25 лет

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Колби Кэйв скончался в возрасте 25 лет. Об этом сообщает ESPN.

Спортсмен поступил в одну из больниц Торонто во вторник после кровоизлияния в мозг. Врачи поместили игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в медикаментозную кому, чтобы провести срочную операцию по удалению опухоли, которая создавала давление в мозгу спортсмена.

Семья Кэйва не могла навещать хоккеиста в больнице из-за карантина. В среду его супруга Эмили отметила, что ее мужа спасет чудо. Кэйв умер утром 10 апреля не приходя в сознание.

В нынешнем сезоне НХЛ Кэйв 11 раз выходил на лед в составе «Ойлерс». Он перешел в команду в январе 2019-го. До этого он выступал за «Бостон Брюинс». Большую часть карьеры Кэйв провел в Американской хоккейной лиге. В его активе 283 матча, в которых он набрал 138 очков.

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